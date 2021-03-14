حلول خجولة لم تعالج مشكلة الاكتظاظ في عيادات مستشفى الأميرة بسمة

أحمد التميمي

إربد_ لم تشفع شدة المنحى الوبائي لمراجعي عيادات الأميرة بسمة في اربد لدى إدارته لتجد حلا جذريا لمشكلة الاكتظاظ والتزاحم اليومي البادي جليا في أروقة وساحات وممارسات العيادات.

فعلى الرغم من كثرة الشكاوى التي تناولتها “الغد” مرارا وتكرارا حول واقع العيادات الخارجية، إلا أن إدارة المستشفى لم تجد أي حل جذري لتخفيف الاكتظاظ وخاصة وان تصاعد المنحى الوبائي راهنا بات ينذر بعواقب جسيمة يوميا بارتفاع أعداد الإصابات في اربد.

وكانت إدارة المستشفى ولتخفيف الأزمة حددت صرف الأدوية الشهرية بعد الساعة الحادية عشرة لصرف العلاج والدواء، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة وما زالت عيادات وأقسام الصيدلية تشهد ازدحاما من قبل المواطنين.

وسجلت في محافظة اربد أمس 606 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويراجع عيادات مستشفى الأميرة بسمة في اربد يوميا زهاء إلفي مواطن من جميع مستشفيات إقليم الشمال باعتبار المستشفى تحويلي، فيما هناك مطالبات من قبل إدارة المستشفى ببناء طابق إضافي في العيادات لحل مشكلة الاكتظاظ، فيما تشهد بعض العيادات في المستشفى مراجعات بالمئات أمام أبوابها.

ولمواجهة الاكتظاظ تم المباشرة ببناء مستشفى جديد عام 2018 بالقرب من العيادات الخارجية ومن المتوقع انجازه عام 2024 بكلفة زادت عن الـ60 مليون دينار ويضم 566 سريرا وبنسبة إنجاز زادت عن 25% وبكلفة 90 مليون دينار بمنحة الصندوق السعودي للتنمية»

ويقام المشروع على مساحة أرض كلية (34700 م2) وبمساحة إجمالية (88220 م2) للمبنى الرئيسي والمباني الخدمية ومواقف السيارات المسقوفة بالإضافة إلى مواقف سيارات خارجية.

وحاولت “الغد” الاتصال بمدير المستشفى الدكتور محمد بني ياسين للوقوف على وقاع العيادات، إلا انه لم يرد على هاتفه.

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