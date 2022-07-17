حل الدولتين.. الاختبار في التنفيذ

هآرتس

بقلم: جاكي خوري

التصريح الذي اصدره في يوم الجمعة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيت لحم لم يعكس أي موقف أميركي اختراقي في كل ما يتعلق بالنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. مقارنة مع الرئيسين الأميركيين السابقين فان الرئيس بايدن وضع نفسه بين دونالد ترامب، الذي سعى إلى تحطيم الحلم الوطني الفلسطيني، وبين باراك اوباما، الذي دفع نحو اتفاق سلام وحاول الدفع قدما بخطوات ملموسة ولكن بدون نجاح، بالأساس أمام حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

جهات فلسطينية رفيعة شاركت في اللقاء مع بايدن قالت في ختامه بأنها شعرت بتفاؤل حذر. “اللقاء كان مهما، سواء من ناحية التوقيت أو من ناحية الرسائل التي اسمعت فيه، وكانت هناك أهمية ايضا للفترة الزمنية التي خصصت له والتي تضمنت محادثة ثنائية قصيرة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. من الآن فصاعدا الاختبار هو في التطبيق”، قالت جهة فلسطينية للصحيفة. وحسب قول هذه الجهة فانه خلافا لرؤساء سابقين فان بايدن أظهر معرفة جيدة للتفاصيل وفهما لجميع بؤر النزاع، لكن من غير الواضح الى أي درجة ادارته مستعدة وترغب في المبادرة الى خطوات في هذا الشأن.

في الطرف الفلسطيني يدركون أن الإدارة الأميركية لا تنوي طرح خطوط موجهة لتسوية دائمة أو عقد مؤتمر سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث أنه لا توجد أي احتمالية لخطوات بعيدة المدى في الفترة التي فيها توجد في إسرائيل حكومة انتقالية، وفي الولايات المتحدة ايضا الانتخابات تلوح في الأفق. مع ذلك، في رام الله يتطلعون إلى خطوات محددة يمكن أن تعطي الفلسطينيين الدعم، بدءا من فتح مكاتب م.ت.ف في واشنطن ورفع المنظمة من قائمة المنظمات الارهابية وحتى فتح القنصلية الأميركية في شرقي القدس. في الادارة الأميركية يعرفون جيدا توقعات الفلسطينيين، لكن من غير المعروف هل ومتى ستتم الموافقة عليها.

بايدن تحدث في الواقع عن حل الدولتين في حدود 1967 وامكانية تبادل الاراضي، لكنه قفز عن مسألة التطبيق ولم يتطرق الى سؤال الى أي درجة يشكل مشروع الاستيطان عقبة في نظره وبأي درجة ستوقف الإدارة الأميركية مخططات مهمة لتوسيعه. القدس ذكرها كـ “مدينة لجميع سكانها”. وحول اعتبار شرقي القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية لم يكن هناك ما يتحدث عنه من ناحيته.

في المقابل، بايدن أكد في اللقاء مع عباس على الجزء المريح للادارة، الذي لا يحرج إسرائيل، وذكر عدة مرات المساعدات الاقتصادية التي ستعطى للفلسطينيين، 316 مليون دولار، التي منها 201 مليون دولار ستحول الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الاونروا” و100 مليون دولار ستحول لمستشفيات شرقي القدس، شريطة أن يوافق الكونغرس على ذلك، و15 مليون دولار للمساعدة في الامن الغذائي، التي فيها جميعا لا توجد رسالة سياسية. بايدن سمع من مدراء المستشفيات في شرقي القدس بأن الضائقة التي يمر فيها الفلسطينيون هي نتيجة الاحتلال الاسرائيلي وليست بسبب عامل خارجي.

مقابل بايدن، عباس اختار أن يذكر في اللقاء أي أمر يمكن أن يشوش على حل الدولتين، بدءا من مظالم الاحتلال وتداعياته على حياة الفلسطينيين وحتى المستوطنات. وقد اشار عباس الى أن خطوات التطبيع مع الدول العربية لا يمكن أن تساعد في الدفع قدما بحل سياسي، وقال إن “الاستقرار والسلام في المنطقة يبدءان من هنا وليس العكس”. وذكر ثلاث مرات مبادرة السلام العربية المعروفة ايضا باسم المبادرة السعودية. عباس يطمح الى صيغة لدولة فلسطينية على قاعدة خطوط 1967 مقابل تطبيع مع الدول العربية وليس العكس. ولكنه يدرك بأنه في هذه القضية لا يوجد ما يمكن التحدث حوله مع الادارة الأميركية.

في القيادة الفلسطينية لم يفوتوا الفرصة للتحدث عن موت الصحفية شيرين أبو عاقلة، من خلال الادراك بأن هذا الأمر يوجد في قلب الاجماع الفلسطيني. في مكتب عباس قلصوا التغطية الصحفية للقاء، لكنهم سمحوا بالاحتجاج داخل القاعة التي القيت فيها البيانات. مراسلون فلسطينيون وقفوا في المكان وهم يرتدون القمصان السوداء وعليها صورة أبو عاقلة، ووضعوا كرسي فارغ عليه صورتها في الصف الاول في القاعة وقاموا بالبث وهم يذكرون اسمها تقريبا في كل جملة. في البيت الابيض ارادوا تجنب الحرج واعلنوا بأن الرئيس سيتطرق الى قضية أبو عاقلة، لكنهم لن يسمحوا بطرح الاسئلة. “نحن سنواصل التصميم على الحصول على تقرير كامل وشفاف حول موتها”، أوضح بايدن، لكنه لم يشر الى كيف ومتى.