آخر الأخبار حياتناحياتنا

حل لغز الأغنام التي تمشي بشكل دائري منذ أسبوعين

11:36 ص2022-11-22
حل لغز الأغنام التي تمشي بشكل دائري منذ أسبوعين
حل لغز الأغنام التي تمشي بشكل دائري منذ أسبوعين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

قال أحد العلماء إن هناك تفسيرا محتملا للظاهرة الغريبة التي تنطوي على تجول مئات الأغنام في شكل دائري منذ حوالي 12 يوما على التوالي في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين.

وأوضح مات بيل، أستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في إنجلترا، أن “الأغنام قد تكون بقيت في داخل الحظيرة لفترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي، مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من التواجد في مساحة محدودة”، مشيرا إلى أن انضمام الأغنام الأخرى، هو لأن الأغنام هي “حيوانات قطيع، وتقوم بما تقوم به الأغنام الأخرى”.

ووفقا لدليل “ميرك” البيطري، تهيمن عقلية القطيع على السلوك الاجتماعي للأغنام، والتي تتحكم في تحركات الحيوانات وتحمي الأفراد من الحيوانات المفترسة من خلال دفعها إلى الفرار من الخطر كمجموعة.

يذكر أن الأغنام تتحرك في دائرة شبه كاملة منذ 4 نوفمبر. ومن غير الواضح ما إذا كانت قد توقفت عن الأكل أو الشرب. RT

11:36 ص2022-11-22
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock