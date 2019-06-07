حل لمشكلة امتلاء الذاكرة بسبب واتسآب

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق واتسآب من مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف الذكي بالصور ومقاطع الفيديو المتبادلة عبر المحادثات.

وعرضت صحيفة الوئام طريقة التغلب على تلك المشكلة، إذ يمكن حلها بالاستعانة بمصادر تخزين خارجية لتخزين المحادثات للمساعدة على إخلاء بعض الذاكرة المتاحة على الهاتف.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن معرفة المحادثات التي تحتل مساحة كبيرة من الذاكرة عبر اتباع المسار (Settings/Data and Storage Usage)؛ حيث يتم فرز المحادثات بحسب الحجم.

ويتعين على المستخدم بعدها أن يقرر أي من هذه المحادثات سيتم تخزينها في مصادر خارجية، ثم يفتح هذه المحادثات واحدة تلو الأخرى وتحديدها في القائمة (More/Export Chat).

وأخيرا يقرر المستخدم ما إذا كان ينبغي إرفاق الوسائط أم لا، وبعد ذلك يمكن إرسال المحادثات عن طريق البريد الإلكتروني.-(سبوتنيك)