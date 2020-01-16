حل مشكلة فيضان وادي زبدا بمياه الصرف الصحي في اربد

اربد – الغد – أوعز محافظ اربد رضوان العتوم بضرورة حل مشكلة فيضان واد زبدا بمياه الصرف الصحي.

ودعا خلال جوله في منطقة وادي زبدا يرافقه مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني ورئيس بلدية اربد المهندس حسين بني هاني ومدير اشغال محافظة اربد المهندسة منى اللحام الى التنسيق بين جميع الاطراف ذات العلاقة والخروج بحلول جذرية لإنهاء المشكلة.

من جهته، قال المومني ان شركة مياه اليرموك قامت سابقا باستبدال الخط القديم قطر 300 ملم بآخر قطر 500ملم بسبب قيام بلدية اربد بفتح شارع ما بين منطقة زبدا وشارع الستين ومنطقة مركز امن الحي الغربي حيث تم رفع مناسيب الوادي حوالي 20 مترا، الامر الذي استدعى رفع المناهل 20 مترا لتكون مع منسوب الشارع، وعند قيام البلدية بتأهيل الشارع تسبب ذلك بدخول كميات من الطمم الى داخل المناهل وانسدادها وفيضان المياه العادمة.

واضاف المومني أن الشركة تعمل منذ يومين على ازالة اسباب الانسداد وان خطة الشركة تتمحور حول استبدال كامل الخط بطول 500 متر في المستقبل القريب ورفع مناسيب الخطوط وبالاتفاق مع بلدية اربد ومديرية اشغال محافظة اربد من اجل انهاء المشكلة بشكل جذري.