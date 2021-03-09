حل 37 جمعية خيرية (أسماء)

هلا أخبار – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن حل 37 جمعية خيرية.

وقالت الوزارة، إن القرار يأتي استنادا لأحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010.

ودعت جميع الدائنين والمدينين الذين لهم حقوق أو التزامات للجمعيات مراجعة لجنة الحل ادناه خلال 30 يوما من تاريخه على أن تكون المطالبات معززة بجميع الوثائق والمستندات.

وتاليا الأسماء: