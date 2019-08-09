حمادة: إقبال محدود على شراء ضيافة العيد

عمان- الغد- قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، اليوم الجمعة، إنّ حركة الاقبال على شراء مستلزمات الضيافة ما تزال محدودة رغم قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

واكد حمادة في تصريح صحافي أن الحركة التجارية على شراء مستلزمات الضيافة تعتبر حاليا اقل من المستويات التي حققتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم استقرار ألأسعار في السوق المحلية عند مستويات منخفضة.

وارجع حمادة محدودية الاقبال على شراء مستلزمات الضيافة بالوقت الحالي الى جملة من الاسباب اهمها ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع الكلف المعيشية، اضافة الى اقتراب حلول العام الدراسي الجديد وهو ما يجعل الأسر تقنن مصاريفها وتعيد ترتيب اولويات الانفاق .

وبين ان اسعار الحلويات تتفاوت من محال لآخر ومن محافظة الى اخرى وذلك بحسب النوعية و الحشوة، حيث يتراوح سعر كيلو معمول العجوة من 5 الى 10 دنانير، ويتراوح كيلو المعمول الفستق الحلبي من 12 الى 18 دينارا، في حين يتراوح كيلو المعمول الجوز من 7 الى 10 دنانير .

وتوقع حمادة أن تنشط الحركة التجارية على المواد الغذائية غدا عشية حلول العيد وتحديدا مستلزمات الضيافة وخصوصا على العصائر والقهوة والحلويات والشوكولاته ومستلزمات إنتاج المعمول.

واكد حمادة وجود منافسة قوية بين تجار المواد الغذائية تصب في صالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الاعلان عنها وتشمل سلعا اساسية مبينا ان تلك العروض تمتاز بالجودة وتخضع للرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية.

ويذكر ان قطاع المواد الغذائية يشكل 30% من حجم القطاع التجاري ويضم 50 الف منشاة تعمل في عموم المملكة.