حمادة: المحتوى الجيد يحول دون سقوط الفنان من حسابات الجمهور

أحمد الشوابكة



عمان- شبه الفنان والمخرج هشام حمادة، الفن باللعبة الجميلة التي من خلالها يتم تمرير الخطاب الفكري والحضاري والجمالي.

ويشير إلى ضرورة تعميق الثقافة لدى الفنان، لكونه المرآة النابضة للمجتمع التي يرى فيها أشياء تجعله يفعل دوره في الحياة، ويكون ناتجه مفعما بالفكر الحياتي، وبحسب قوله، فإن أداء الممثلين عنصر رئيسي في نجاح الأعمال الدرامية والمسرحية، ليس عنصرا ثانويا، بل يمثل مسؤولية تقع على عاتقهم وفق الأداء الموكل لكل ممثل في عمل درامي أو مسرحي.

ويكرس حمادة الحاصل على درجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة قسم “الفنون المسرحية-جامعة بغداد”، وحصل على المرتبة الأولى في تخصص التمثيل والإخراج المسرحي، مفهوم النضج الفني في أدائه لمعظم الأدوار التي يشارك فيها في مجمل المسلسلات ذات الطابع الدرامي والكوميدي، بخاصة فيما يتعلق بالنضج الانفعالي والوجداني وصولاً إلى مرحلة الاستقرار النفسي والقدرة على التحكم بكافة انفعالاته وردود فعله بصورة تتناسب مع مستواه الفني ومع الشخصية، محتكماً بهذا النضج الفني على جملة من المتغيرات التي تطرأ نتيجة النمو وتطور الأداء المتتابع على تركيبة البنية الفنية للفنان الذي يمتلك موهبة عبر مراحل أدائه في تجسيد أدواراً مختلفة، وفق ما ذكره، إن تطور النمو يساهم في ظهور ملامح الفنان الحقيقية في عملية تقمص الشخصيات بشكل واضح.

واستطاع حمادة، وهو عضو في نقابة الفنانين الأردنيين، التربع داخل قلوب المشاهدين، لما يتمتع به من القبول والحضور لدى الجميع، ببساطته وصدق أدائه للشخصيات التي قدمها، كفنان موهوب يستطيع أداء كل الأدوار ببراعة وإتقان ونضج فني متكامل، مثبتا قدرته على تجسيد الأدوار الدرامية الصعبة والمركبة لا يستعصي عليه تقديم أي عمل بنوعيات مختلفة، بخاصة القوالب الفنية والتراجيديا والاجتماعية والكوميدية، ما جعله فنانا شاملا ومرنا، متمكنا من تجسيد الأدوارالمختلفة.

ويقول صاحب المسيرة الطويلة في عالم الدراما الأردنية أن الفنان الأردني ما يزال يعاني قلة الإنتاج الفني للقطاع العام الحكومي، ويشير إلى عدم الاعتراف بالفن كما يجب، ويعدها عاملاً ثانوياً. وعلى نقيض ذلك، فإن قطاع الإنتاج الفني الخاص احتل الساحة الفنية لإنتاج المسلسلات الأردنية وبثها على الفضائيات العربية، وبخاصة في ماراثون المسلسلات التي تبث في شهر رمضان المبارك.

ورأى حمادة في سياق حديثه لـ “الغد”، أن الأعمال الدرامية الأردنية التي تنتج في الآونة الأخيرة ليست بالمستوى المطلوب، إلا قلة قليلة من بعض الأعمال، ما أدى ذلك إلى أن الدراما أضحت تشعر المتلقي والمتفرج بالغربة كونها لا تتناغم هذه الأعمال مع نبض الشارع وهموم الناس، ولاتجسد الحياة الطبيعية للاردنيين سواء بالماضي أو الحاضر، مضيفاً أن أغلبية الأعمال الفنية المحلية أخذها الطابع البدوي الذي أضحى سمة أساسية، ما جعل الحركة الإنتاجية تهتم بتقديم أعمال ليست بالمستوى المطلوب، معبراً عن أسفه بأن هذه الأعمال لم تعد تمثل حياة الناس بسبب أنها أصبحت أعمالا تجارية ومحتواها يميل إلى الخيال وذلك لم يعد مقنعاً للمشاهد.

لكنه في نفس الوقت، لا ينكر بأن الدراما المعاصرة مغيبة تماماً عن المشاهد العربي الذي يعتقد أن الأردن متخصص بـ”الدراما البدوية”، مما حصر دور الفنان الأردني في سياق واحد يتمثل بالأدوار البدوية، وهذا مخالف تماماً لقدرات الفنان الأردني المتنوعة، مطالباً بإطلاق العنان ليقدم الفنان الأردني أدوارا أخرى متنوعة تعطيه مكانة، وتفسح له المجال ليثبت قدراته التي يتفوق بها إذا ما خرج من حالة التصقت به، خصوصا أن النجاح الكبير لتجارب الفنانين الأردنيين في الدراما المصرية والسورية والخليجية برهان أكيد على مقدرتهم الفنية.

وأشار حمادة، إلى أن الثقافة تشمل مجتمعاً بأكمله، فهي المحرك المعقد للعمل الإنساني. فإذا ثقفنا طفلًا اليوم سنحصل على مواطن يمكن للمجتمع أن يعتمد عليه في المستقبل. فالثقافة ليست شيئا ثانويا ورفاهية، فالثقافة هي عصب جوهري وأساسي في أي إصلاح مجتمعي وشيء حيوي كالماء والهواء، مضيفا، “نحن بحاجة ملحة ومستعجلة لمشروع ومخطط ثقافي ينخرط فيه الجميع ويواكب باقي المخططات الكبرى التي يتم تدشينها بكل ألوانها، وهي التي تعكس طموحه ورغبته الجامحة في الانفتاح على العالم، كل ذلك لن يتأتى إلا بتحصين أمننا الثقافي الذي نملك منه رصيداً كبيراً وضارباً في عمق التاريخ”.

عائداً تأكيده بأن العمل الفني بأشكاله، هو البطل الحقيقي وليس الممثل، مضيفاً أن دور المبدع أن يسعد الناس حتى آخر نفس في حياته، وأن الفنان مطالب بتقديم محتوى جيد، حتى لا يسقط من حسابات الجمهور، ويصنع لنفسه مكانة كبيرة ومحترمة، مشيراً إلى أن العمل الفني لا بد أن يحدث الدهشة ويحقق المتعة، وفن المسرح يقوم على لقاء حي مع المشاهد، فنحن نستشعر بقوة احترامه للعمل الفني لأننا نحترم عقله.

ويعتقد حمادة أن المسرح هو المصنع الأساسي للتمثيل ولا يستطيع التخلي عنه، لأن فضاء الخشبة هو فضاء للتخيل والحلم، ولتطوير تقنيات الأداء بالنسبة له كممثل، ويستطيع من خلال العروض التي يؤديها أن يختبر ذوقه، وأن تتبلور ثقافته الجمالية وتصوراته الفنية في الحياة، وفق ما أكده: “هدفي من العمل في المسرح لا علاقة له بالربح، ولكنه من أجل أن أحقق لي وللمجموعة التي تعمل معي فضاء من الإبداع وتطوير فن الدراما”.

وبحسب رأيه، فإن الممثل الحقيقي هو في الدرجة الأولى ممثل المسرح، وفنياً يعد المسرح أكثر تميزاً وجاذبية. وفي الدراما غالبًا ما يختفي الممثل خلف الشخصية التي يؤدي دورها. ولكن في المسرح يجب على الممثل أن يكون هو نفسه، كما أن الممثل يخضع هنا للدور.

واختتم حديثه قائلاً، إن الفن في الأردن ما يزال يحتاج إلى وقفة تمعن وتأمل تسهم في ارتقائه وإعادته إلى مكانه السابق، وهذا يتطلب مزيداً من الاهتمام من قبل الجهات المعنية كافة بالحركتين الثقافية والفنية، وهذا يتطلب تشكيل لجنة عليا لدعم الحركة الثقافية والفنية تضم أصحاب الاختصاص والخبرة لرفع سوية العمل الثقافي والفني على حد سواء.