“حمادة” تدعم “صيف عمان”

عمان – ضمن برامج مبادرة “لأننا نهتم” الخاصة بمجموعة مطاعم حمادة والتي تعنى بخدمة المجتمع، قدمت المجموعة رعايتها ودعمها للعديد من المهرجانات الصيفية في المملكة، حيث عكست مساهمة “مجموعة مطاعم حمادة” في المهرجانات السياحية خلال هذا الصيف أهمية ودور القطاع الخاص في كتابة النجاح لمثل هذه المهرجانات، إضافة إلى تعزيز أهمية الشراكة التي تجمع بين السياحة وباقي القطاعات الأخرى.

وفي تصريح لرائد حمادة رئيس مجلس إدارة المجموعة عبر قائلا: “إن الأردن يعيش على وقع المهرجانات الصيفية والتي توزعت وتتوزع على مختلف أرجاء المملكة وبذلك لا تكاد تخلو منطقة أو مدينة من مهرجان صيفي، حيث استضافت الأردن هذا الصيف عدداً من الفنانين من مختلف قارات العالم. ولم تستهدف المهرجانات الأردنيين فقط، بل إن كثيرا من المغتربين والسياح يواكبون فعالياتها، ومن هنا جاء حرص “مجموعة مطاعم حمادة” على تقديم نموذج حي لدور الشركات الكبيرة في المساهمة في دعم وتنشيط السياحة الداخلية، وذلك من خلال رعايتها عددا من المهرجانات التي نُظمت في عدد من مناطق المملكة.”