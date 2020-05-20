حمادة: توقعات بتحسن الطلب على الحلويات خلال الأيام المقبلة

عمان- الغد- توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، ارتفاع الطلب على الحلويات لا سيما المعمول وكعك العيد ومستلزمات إنتاجها والشوكلاتة.

وأعرب حمادة، في بيان اليوم الأربعاء، عن أمله بتحسن الطلب على الحلويات خلال الايام القليلة المقبلة خصوصا مع صرف رواتب القطاع العام وبدء الاسر شراء مستلزمات عيد الفطر السعيد.

وبين حمادة ان الطلب على الحلويات سيشهد تحسنا ملحوظا لكنه سيظل دون مستويات العام السابق، بسبب عدة عوامل من، بينها تراجع القوة الشرائية وانخفاض الرواتب بسبب تفشي وباء كورونا واجراءات منع التنقل بالمركبات خلال أول أيام العيد.

وقال ان مواسم الاعياد تشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب على الحلويات ، لكن الظرف الاستثائي الذي تمر به المملكة ستخفض توقعات الطلب عن المواسم السابقة.

ولفت الى ان العاملين في القطاع يعولون على الايام المقبلة لإنعاش الحركة التجارية وتعويض حالة الركود والاغلاقات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.

واكد حمادة توفر جميع مستلزمات مواد انتاج الحلويات، خصوصا مستلزمات تصنع المعمول من طحين والسميد والسكر وعجوة التمر وغيرها من المستلزمات الاخرى بكميات كبيرة .

ولفت حمادة الى ان اسعار الحلويات بمختلف اصنافها وكعك العيد لم يطرأ عليها أي ارتفاع بل حافظت على أسعارها عند مستويات مستقرة.

واوضح حمادة ان الحلويات المصنعة محليا تتمتع بجودة عالية مكنتها من الانتشار في مختلف الاسواق العالمية، وتسجيل علامات تجارية خاصة بها.

وبحسب حمادة يوجد بالمملكة حوالي 18 الف محال يعمل في قطاع المطاعم والحلويات توظف قرابة 100 الف عامل جلهم من الاردنيين.

وحث حمادة اصحاب المطاعم ومحال الحلويات على ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة وإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.