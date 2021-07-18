حمادة: طلب خجول على شراء مستلزمات ضيافة العيد

عمان- الغد- اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده ان حركة الاقبال على شراء مستلزمات الضيافة ما تزال خجولة رغم قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وقال حماده في بيان صحفي اليوم ان الطلب على شراء مستلزمات ضيافة العيد حاليا في ادنى مستوياتها عن الاعوام السابقة بالرغم من استقرار اسعارها عند نفس المستويات التي سجلتها العام الماضي.

وبرر محدودية الطلب على شراء مستلزمات الضيافة بالوقت الحالي الى جملة من الاسباب في مقدمتها تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين لتزامن حلول العيد مع اوقات لا يكون فيه صرف لرواتب الموظفين بالقطاع الخاص.

وأشار حماده الى اسباب اخرى تتعلق بنمط الاستهلاك لدى المواطنين وتغير اولويات الشراء جراء تحديات فيروس كورونا التي تسببت في انخفاض رواتب العاملين خصوصا في القطاعات المتضررة من هذه الجائحة.

وبين أن أسعار الحلويات تتفاوت من محال لآخر ومن محافظة إلى أخرى بحسب النوعية والصنف، حيث يتراوح سعر كيلو معمول العجوة بين 5 و 10 دنانير، في حين يتراوح كيلو معمول الفتسق الحلبي بين 12 و 18 دينارا، وسعر كيلو معمول الجوز بين 7 و 10 دنانير.

وقال حماده ان اصحاب محال بيع الحلويات بأصنافها المختلفة ومستلزمات إنتاجها والقهوة والشوكولاته والسكاكر والعصائر يعولون كثير على اليومين المقلبين لإنعاش الحركة التجارية وزيادة مبيعاتهم للقدرة على الوفاء بالالتزامات المرتبة عليهم تجاه الغير.

ودعا الى ضرورة زيادة ساعات العمل لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار وتفضيل التسوق والشراء بالفترة المسائية

وحث حماده اصحاب محال بيع الحلويات ومستلزمات الضيافة على ضرورة مواصلة التشدد بإجراءات الصحية والوقائية والالتزام بأوامر الدفاع من خلال منع التجمعات وتطبيق الإجراءات الصحية سواء كان ذلك بلبس الكمامة او التباعد للحد من زيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا.