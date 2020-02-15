حمادة: معرض “غلف فود” فرصة قوية للتوريج لصناعة الغذاء الأردنية

عمان- الغد- اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة ان مشاركة الاردن في معرض الخليج الغذائي (غلف فود)، يمثل فرصة قوية للشركات الاردنية للترويج لصناعة الغذاء المحلية وعقد شراكات تجارية مع نظيرتها من مختلف دول العالم.

وقال حمادة في بيان صحفي اليوم ان القطاع التجاري حريص على المشاركة الدائمة بالمعرض الذي سيفتتح يوم غد الاحد في دبي، كونه يعتبر الأكبر من نوعه للأغذية والمشروبات، ويمثل حدثا رئيسيل لجميع المعنيين بقطاع المواد الغذائية.

واشارالى ان المعرض يعتبر أضخم حدث سنوي تجاري في مجال الأغذية وتصنيعها ويشكل فرصة حقيقية للمشاركين وبخاصة الشركات الاردنية في إيجاد شراكات تجارية مع الشركات العالمية من خلال اللقاءات الثنائية والتعريف بالمنتجات الغذائية المصنعة محليا.

واوضح ان المشاركة بالمعرض يشكل فرصة مهمة نحو تعزيز فرص التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة وبين المملكة والبلدان المشاركة من جهة أخرى بمختلف المجالات وفي القطاع الغذائي خصوصا.

وبين ان الصناعات الغذائية الاردنية استطاعت ان تحقق نجاحات كبيرة وتصل الى العالمية بفضل جودتها وتنافسيتها وتطبيقها للاشتراطات الصحية المطلوبة دوليا والتزامها بكل معايير الجودة ما عزز من قدراتها التنافسية والتصديرية.

وشدد حمادة على اهمية التنسيق الكبير بين القطاعين التجاري والصناعي بهدف الترويج للمنتجات الاردنية في الخارج والبحث عن اسواق بديلة الى جانب عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمملكة على اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب.