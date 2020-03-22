حمادة يتعاقد مع عزيز وباسم.. والأرثوذكسي يضم بني سلامة

بلال الغلاييني

عمان – توزع لاعبو المفرق لكرة الطاولة على عدة فرق بعد أن حصلوا على (تحريرهم) من النادي بعد انتهاء فترة قيد اللاعبين التي حددها الاتحاد في الفترة الماضية، وتم تقييدهم رسميا في كشوفات فرقهم الجديدة.

وتمكن نادي حمادة من ضم اللاعب المميز وبطل العرب للشباب، وأحد أعمدة المنتخب الوطني زياد عزيز الى صفوفه، في خطوة تدل على تطلعات هذا الفريق للمنافسة بكل قوة على لقب دوري اندية الدرجة الأولى، خصوصا وأن النادي أنجز ايضا صفقة ضم لاعب المنتخب الوطني المميز خالد باسم، ليشكل هذا الثنائي مع اللاعب صاحب الخبرة المخضرم سلامه محفوظ قوة ليس من السهل ايقافها.

ويعتبر نادي حمادة من الأندية التي تهتم كثيرا في لعبة كرة الطاولة، وحرص ادارتها على تواجد الفريق في البطولات المحلية بصورة طيبة وايجابية، الى جانب اهتمامها بفريق السيدات الذي حقق نتائج لافتة في الدوري المنصرم، وكان لمشاركته في بطولة غرب آسيا التي جرت في العاصمة البحرينية المنامة، والتي تعتبر أول مشاركة خارجية للفريق، والتي كان الهدف منها منح اللاعبات مزيدا من اكتساب الخبرة.

اللاعب الثالث في نادي المفرق محمد بني سلامة رصدته (عين) النادي الأرثوذكسي، والتي سارعت الى التعاقد معه في صفقة قوية عززت من تطلعات الفريق في المنافسة على لقب الدوري ومحاولاته لإسترداده، خصوصا وأن الفريق يضم احد ابرز اللاعبين وبطل المملكة زيد أبو يمن، الى جانب تواجد ايمن مكناي وشوقي ضيا، وبالتالي اكتمال هوية الفريق الحقيقية التي سيكون لها دور مؤثر في منافسات الدوري.

ومع هذه الصفقات وانتقال اللاعبين، اصبح فريق المفرق والذي توج بطلا للدوري لأول مرة في تاريخه، فارغا من اللاعبين المميزن الذين ساهموا في حصول الفريق على هذا اللقب، ومساهمتهم ايضا في الحصول على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا للأندية ابطال الدوري، حتى أن اللاعب عدي عزيز والذي يعتبر من اللاعبين المميزين والذي شارك مع الفريق في تحقيق هذه الإنجازات في طريقه للإنضمام لأحد الفرق بعد أن تحصل على تحريره من ادارة النادي.

[email protected]