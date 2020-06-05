حمادة يثمن قرارات فتح القطاعات وتخفيف القيود على حركة التنقل

عمان- الغد- ثمن ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة القرارات التي اتخذتها الحكومة امس بفتح غالبية القطاعات، وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع، وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين اعتبارا من يوم غد السبت.

وقال حمادة في بيان صحافي اليوم إن هذه القرارات سيكون لها انعكاسات ايجابية على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وإنقاذ المنشآت من التعثر والانهيار بخاصة التي تعمل في مجال المطاعم والحلويات في مختلف محافظات المملكة.

وبين حمادة ان هذا القرارات ستسهم في انعاش السياحة الداخلية وقطاع الخدمات وزيادة الطلب على المطاعم والحلويات والفنادق وذلك مع قرار استمرار إغلاق الحدود وعدم السفر للخارج.

وأشار إلى ان الاردنيين الذين اعتادوا على السفر والسياحة الخارجية سيلجؤون للسياحة الداخلية وقضاء الأوقات مع عائلاتهم داخل المملكة والتعرف على الإمكان السياحية التي يزخر بها الاردن الأمر الذي سيزيد الطلب على خدمات الطعام والشراب والخدمات الفندقية والتسوق وغيرها من الخدمات.

وقال حمادة ان العاملون في المطاعم والحلويات يتطلعون إلى هذه القرارات بمثابة الانفراجة التي ستحرك اعمالهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة الاغلاقات والحظر الشامل .

وقال ان مرحلة التعافي تتطلب تظافر جهود القطاعين العام والخاص وتذليل كافة المعيقات التي تعترض نمو الاقتصاد، وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتمكينه من تحقيق النمو وتشغيل الأيدي العاملة.

وحث حمادة اصحاب المطاعم ومحال الحلويات على ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة وإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب حمادة يوجد بالمملكة حوالي 18 الف محال يعمل في قطاع المطاعم والحلويات توظف قرابة 100 الف عامل جلهم من الاردنيين.