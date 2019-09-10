حمادة يدعو إلى وضع خطة لتبسيط إجراءات منح التراخيص في قطاع الغذاء

عمان- الغد- ناقش اجتماع عقد مساء امس في غرفة تجارة الاردن اليات تبسيط الاجراءات اللازمة للحصول على التراخيص في قطاع التصنيع الغذائي وتحقيق التكامل بين ادوار جميع الجهات المعنية .

ويأتي الاجتماع ضمن مشروع اصلاح منظمومة التراخيص القطاعية الذي تقوم به ادارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء وينفذ من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي( GIZ).

وحضرالاجتماع فعاليات عن الجهات الحكومية المهنية والقطاع الخاص اضافة الى ممثلين عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي( GIZ).

وقال ممثل قطاع الموادالغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة إن عقد الاجتماع جاء لمناقشة اليات تبسيط منح التراخيص للقطاع الغذائي بعيدا عن البيروقراطية والاجراءات المعقدة.

وشدد حمادة الذي ترأس الاجتماع الى ضررة توحيد الجهات الرقابية على المنشأت الغذائية والعمل على تحديد اولويات التطوير ووضع خطةعمل شمولية لتبسيط اجراءات منح التراخيص.

وبين حمادة ان تبسيط اجراءات منح التراخيص يتطلب تفعيل النافذة الاستثمارية بحيث تكون هي المرجعية الوحيد لتقديم الطلبات والحصول على الموافقات اضافة الى توفير معلومات كامل عن متطلبات الحصول على تراخيص وذلك تفاديا لحدوث مخالفات مستقبلا.

واشار حمادة الى ان قطاع المواد الغذائية يعاني حاليا من تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بالتفتيش والرقابة عليه الامر الذي بات يرتب عليها كلف مالية اضافية ويعطل مصالحها.

وقال إن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر من اهم القطاعات التي تلعب دورا في الحفاظ على استقرار الامن الغذائي بالمملكة الامر الذي يتطلب تذليل التحديات التي تواجهها.

ويهدف الى اصلاح وتطوير منظومة تسجيل وتراخيص القطاع الغذائي من خلال تقييم المنظومة التشريعية والمؤسسية المتعلقة بقيام الجهات الحكومية والبلديات المعنية باصدار الشكليات المختلفة (رخصة، تصريح، موافقة، اذن).

ويأتي هذا المشروع في سياق العمل الحكومي الجاد والهادف الى زيادة الكفاءة والفعالية والشفافيةوالقدرة على التبؤ في التعامل مع المستثمرين واصحاب الاعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة.