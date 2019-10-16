“حمادة” يستضيف الوفد الدولي لحكام مسابقات هوريكا العالمية



عمان – استضاف مطعم حمادة فرع الجاردنز الوفد الدولي لحكام مسابقات هوريكا العالمية ضمن فعالية متميزة، وكان في استقبالهم اللجنة الادارية ولجنة من مهندسي التصنيع الغذائي وأخصائي السلامة العامة وكبار الطهاة في المجموعة. وقد تضمن الحدث برنامجاً تعريفياً بأساسيات وطرق تحضير الحمص والفلافل والفول وامتدت أيضا إلى تعريف الوفد بطريقة الخبيز المتميزة في مطعم حمادة.

وتعرف الوفد على مميزات منتجات حمادة وجودتها العالية كما تعرفوا على أحدث الطرق التكنولوجية المتبعه في المجموعة وعلى إجراءات المجموعة المتخذه فيما يخص سلامة الأغذية والأشخاص العاملين وعلى سبل المحافظة على النظافة والمعايير الخاصة بطرق حفظ المنتجات، كما قام الشيفات في المطعم بتعريف الحضور على طرق القلي ودق الحمص وفرد العجن والخبيز.

وأكد رائد حمادة رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم حمادة أكد على فخره الكبير بزيارة هذه النخبة من الحكام الدوليين معبراً عن اهتمامه الشديد في تعريف العالم من خلالهم بوجبتنا المميزة التي تعتبر تراثاً أردنياً وأن تواجد هذا الوفد في مطاعم حمادة يسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي لدى السياح الأجانب بقيمة الحضارة الأردنية والتراث الاردني والموروث الشعبي من أكلات تاريخية عريقية وأهم ما يميزها من قيمة صحية عالية، واعتبر هذا الحدث منصة مهمة تنشر من خلالها المعلومات القيمة عن أصالة وعراقة وجبات الشعب الأردني بين الحضارات والشعوب المختلفة.

أبدى الوفد إعجابه الكبير بكل ما تعرفوا عليه واعتبروها تجربة فريدة من نوعها ومميزة من كافة جوانبها بما تحمله من اهتمام على أعلى مستوياته بأدق التفاصيل لإخراج المنتج بهذه الجودة. كما عبروا عن سعادتهم بتناول هذه الأطباق بعد أن تم تعريفهم بالقيمة الغذائية العالية التي يحتويها هذا الطبق الشعبي والتاريخي.