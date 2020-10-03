حماده: إعادة فتح صالات المطاعم والحلويات يسهم بتعافي القطاع

عمان-الغد- اشاد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده بقرار إعادة فتح صالات المطاعم بجميع فئاتها، ومحال بيع الحلويات بعد اغلاقها لمدة اسبوعين.

واشار حماده في تصريح صحفي الى ان القرار سيسهم في تعافي القطاع الذي يعاني منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا من تراجع بالمبيعات جراء فترات الاغلاق المتكررة، وتوقف النشاط السياحي بالمملكة.

وحث حماده قطاع المطاعم ومحال بيع الحلويات على ضرورة مواصلة تطبيق معايير الصحة والسلامة العامة وإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالاشتراطات التي وضعت لأستئناف العمل.

ولفت الى ان قطاع المطاعم ومحال بيع الحلويات يلعب دورا مهما في توليد فرص العمل ورفد الخزينة بالإيرادات التي تأتي على شكل ضرائب ورسوم.

وبين ان المطاعم ومحال بيع الحلويات التي تقدم خدماتها من خلال الصالات يصل عددها الى 10 الاف منشأة موزعة على عموم المملكة وتشغل ما يقارب 100 الف عامل.