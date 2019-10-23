“حماده” تدعم برامج “الحسين للسرطان”

عمان- وقعت مؤسسة الحسين للسرطان مذكرة تفاهم مع مطاعم حماده، تقوم بموجبها بتقديم الدعم لعدد من برامجها وحملاتها، وجاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في الصالون الثقافي في نادي حماده؛ حيث وقع الاتفاقية نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، ورائد حماده، رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم حماده.

ونصت المذكرة على دعم مجموعة مطاعم حماده برامج مؤسسة الحسين للسرطان التي تهدف إلى جمع التبرعات لدعم علاج المرضى الأقل حظا في مركز الحسين للسرطان، وذلك عبر ابتكار برامج وفعاليات وأنشطة عديدة تمتد على مدار العام كامل، فضلا عن الانضمام إلى برنامج المطاعم الداعمة الذي يشجع الزبائن على التبرع اختيارياً بمبلغ يتم إضافته إلى فاتورتهم داخل المطعم أو عن طريق الطلبيات خارج المطعم، كما سيتم الانضمام الى برنامج صناديق جمع التبرعات عن طريق توزيع الصناديق في 33 فرعا من فروع المجموعة والتي سيعمل الفريق العامل في المطاعم على تشجيع روادها بتقديم التبرعات، كما قدم السيد رائد حماده الدعم المالي لدعم برنامج التسمية والتشريف بهدف تسمية إحدى الغرف في مركز الحسين للسرطان، بالإضافة إلى دعم برنامج العودة إلى المدرسة؛ حيث أخذت المجموعة على عاتقها تقديم وجبات الإفطار للأطفال المرضى في مركز الحسين للسرطان الذين يتابعون تعليمهم المدرسي طوال فترة البرنامج.

وقد افتتحت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقاها رائد حماده رئيس مجلس إدارة مجموعة حماده، أعرب فيها عن عظيم فخره بهذه الشراكة، مشيداً بجهود مؤسسة الحسين للسرطان، واصفاً البرامج التي تطلقها المؤسسة بالنوعية والمميزة التي تحتاج إلى أنواع الدعم كافة. كما عبر عن امتنانه لجميع الإعلاميين والضيوف على حضورهم ومشاركتهم في نشر هذه التجربة.