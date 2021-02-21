حماده : معرض “غلف فود” فرصة لبناء شراكات تجارية مع شركات عالمية

عمان- الغد – اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده، اهمية المشاركة بمعرض “غلف فود” الذي افتتح اعماله اليوم في دبي يشكل فرصة حقيقية للترويج للفرص التجارية المتوفرة بالمملكة وبناء شراكات مع شركات عالمية.

وقال حماده خلال تفقده الجناح الاردني المشارك بالمعرض برفقة رئيس كتلة الشعب النيابية النائب عبدالله ابو زيد والقنصل الاردني في دبي احمد الحموري ان القطاع التجاري حريص على المشاركة الدائمة بالمعرض نظرا لسمعته واهميته الكبيرة، خاصة في دورته الحالية التي تأتي في ظروف استثنائية جراء تبعات جائحة فيروس كورونا.

وأكد حماده الذي يشارك بالمعرض على رأس وفد تجاري ، أن مشاركة الوفد الأردني الذي يضم العديد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية والشركات التجارية الاردنية العاملة بقطاع المواد الغذائية والمطاعم يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الأردن والبلدان المشاركة بالمجال الغذائي وبخاصة مع دولة الامارات العربية المتحدة.

وبين ان “غلف فود” يعتبر أضخم حدث سنوي تجاري في مجال الأغذية وتصنيعها ويرتاده زوار من مختلف دول العالم، ويشكل فرصة حقيقية للشركات التجارية الأردنية العاملة بقطاع المواد الغذائية والمطاعم في إيجاد شراكات تجارية مع الشركات العالمية من خلال اللقاءات الثنائية والتعريف بالمنتجات الغذائية الأردنية

واشار حماده الى ان قطاع المواد الغذائية بات اليوم يشكل اهمية بالغة لدول العالم وهو ما كشفت عنه تبعات جائحة كورونا، الامر الذي يتطلب من الجميع الحرص دائما على توفير مخزون من السلع الغذائية والاساسية لدعم مقومات الامن الغذائي.

واكد أن المنتجات الغذائية الاردنية حققت نجاحات كبيرة ودخلت المجال العالمي بفضل جودتها وتنافسيتها والتزامها بمعايير الجودة ما عزز من قدراتها التنافسية والتصديرية، معتبرا المشاركة فرصة لترويجها في ظل حضور شركات عربية واقليمية وتجار وموردين من مختلف دول العالم.

ولفت حماده الى الحرص على الترويج لقطاع المطاعم بالمملكة والتطور الذي يشهده منذ سنوات من خلال ضخ الاستثمارات والجهود الكبيرة والمميزة من قبل العاملين فيه ما جعلته منافسا قويا بين دول المنطقة، الى جانب توفيره الآف فرص العمل للأيدي العاملة الاردنية.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 % من حجم القطاع التجاري ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.

واشاد النائب عبدالله ابو زيد بمستوى تنظيم الجناح الأردني الذي عكس وجه الأردن المشرق ضمن أجنحة الدول الأجنبية العارضة هناك.

ودعا ابو زيد الشركات الأردنية إلى استغلال فرصة المشاركة للتعرف على نظرائهم مع التجار المشاركين بالمعرض للترويج لمنتجاتهم والسعي لعقد الصفقات التجارية.