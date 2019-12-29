حماد: تطوير برنامج الكتروني لتتبع المشروعات التنموية

عمان – قال وزير الداخلية سلامة حماد ان الوزارة طورت برنامجا الكترونيا سيتم تطبيقه قريبا، يمكن محافظي الميدان من تتبع جميع المشروعات المنفذة ضمن منطقة الاختصاص ومراحل الانجاز وجميع الامور المتعلقة بهذه المشروعات بشكل الكتروني ومباشر.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير حماد اجتماعا، اليوم الاحد، في مبنى الوزارة بحضور امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ومحافظي الميدان لاطلاعهم على جميع الامور الفنية والادارية المتعلقة بالبرنامج الذي تنفذه مديرية التنمية المحلية في الوزارة ضمن مشروع دعم اللامركزية وبدعم من الاتحاد الاوروبي، وكيفية تنفيذه وتطبيقه على ارض الواقع وبما ينعكس ايجابا على الواقع الخدمي والتنموي في محافظات المملكة.

واكد حماد ان الوزارة تحرص على تطوير برامجها وخدماتها المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات التكنولوجية والادارية المتسارعة والارتقاء بعملها ومراقبة سير العمل في المشروعات المنفذة بالمحافظات ومعالجة مواطن القصور او المشاكل التي قد تواجه هذه المشروعات ان وجدت وبما يضمن تنفيذها بشكل دقيق وسريع ووفقا للمواصفات الموضوعة لهذه الغاية.

وشدد حماد على ان المحافظين وباعتبارهم رؤساء السلطات التنفيذية في مناطق اختصاصهم ومسؤولين بشكل مباشر عن الواقع الامني والتنموي في المحافظات، يقع على عاتقهم متابعة المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في المحافظات ومراقبتها بشكل دائم وتتبع مراحل الانجاز وسير العمل فيها ولذلك جاء هذا البرنامج ليساعدهم ويمكنهم من تحقيق هذه الغاية وانجاح مشروع اللامركزية.

واشار الى ان الوزارة طورت ايضا برنامجا يتضمن اربعمئة مؤشر لدراسة واقع الحال بجميع القطاعات داخل المحافظة لتتمكن مديرية التنمية المحلية في المحافظة من دراسة هذا الواقع وتحديد الفجوات الخدمية والتنموية لسد هذه الاحتياجات ومعالجتها بطريقة علمية مبنية على مؤشرات وارقام واقعية، مبينا انه يتم سد هذه الاحتياجات من خلال برامج تنموية خدمية تتضمن عدة مشروعات يتم تمويلها من خلال موازنة المحافظات او الموازنات المركزية او المبادرات الملكية والمنح الخارجية وبعد اقرار الموازنة يتم ادخال هذه المشروعات على نظام ادارة متابعة المشروعات الموجود في وزارة الداخلية من خلال المديريات التنفيذية بالمحافظة .

كما يتم ادخال مراحل المشروع ونسب الانجاز والانفاق على هذا النظام ما يتيح للمحافظين متابعة سير العمل في انجاز المشروعات ونقل الصورة الواضحة الشفافة عن نسب الانجاز واسباب تعثر اي مشروع للمجتمعات المحلية والمواطنين.

ودار خلال الاجتماع الذي حضرته الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ماجدة عساف نقاش موسع حول البرنامج وكيفية تطبيقه حيث اكد المحافظون انه سيتم التعامل مع البرنامج التطويري والاستفادة منه وبما ينسجم مع متطلبات تسريع وتحسين العملية التنموية في المحافظات وادارتها بالشكل الامثل.

كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا ولاسيما الجلوة العشائرية تمهيدا لعرض الامور المتعلقة بالجلوة على الاجتماع الوزاري الذي سيعقد اليوم في مبنى وزارة الداخلية.

— (بترا)