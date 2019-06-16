حماد: لا تهاون أو تقصير في إنفاذ القانون

عمان- الغد- أكد وزير الداخلية سلامة حماد ان مديرية الأمن العام هي الجدار الأمني للمملكة والمحفز الرئيس للنمو والازدهار الاقتصادي والحفاظ على السلم الاجتماعي .

وقال وزير الداخلية خلال زيارته اليوم لمديرية الأمن العام ولقائه مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إن التوجيهات الملكية السامية هي دوما نبراسنا والموجه لنا للعمل الطموح الهادف الذي يضمن الحفاظ على الامن والاستقرار في الاردن وان لمديرية الامن العام جزءاً هاماً وكبيراً من تلك التوجهات لما تقوم به مختلف إداراته ووحداته من واجبات ومهام شرطية وأمنية ولما تقدمه من خدمات اجتماعية وانسانية للمواطنين والمقيمين وهي محل فخر واعتزاز لجلالة الملك والأردنيين جميعاً .

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام رسخت من خلال ما تضطلع به من واجبات مبادئ سيادة القانون وانفاذه على الجميع دون تمييز أو محاباة، ودون تهاون أو تقصير في انفاذ القانون على كل مخالف ومتجاوز له.

وأشاد حاد بالنجاحات التي حققها منتسبو الامن العام على كافة المستويات وفي مختلف الوحدات، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها والتصدي لآفة المخدرات وملاحقة كل من يقوم بالتعامل بها، اضافة الى الدور المروري والتي تقوم بها الادارات المرورية والتي بدأت تأتي اكلها في انخفاض اعداد الوفيات والاصابات الناتجة عن الحوادث المرورية .

وشدد حماد على ضرورة الاستمرار في البناء على ما تحقق من انجازات والسعي الدائم للتطوير والتحديث ومواكبة كل ما هو حديث في الشأن الأمني وتسخير كل الإمكانات وتذليلها لتقديم الخدمة الامنية والشرطية باعلى مستوياتها، لنحافظ على منجزاتنا ولتعظيمها وليكون لنا الدور الفاعل في دفع مسيرة التنمية والازدهار وليبقى الاردن محط انظار العالم وكما عهده الجميع واحة للأمن والاستقرار.

وأشار حماد إلى التعاون والتنسيق والتواصل الدائم بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المرتبطة بها، والعمل كفريق واحد لتحقيق الغايات المرجوة والأهداف التي يصبو الجميع لتحقيقها كلاً ضمن مجالات عمله اضافة الى المضي قدما في توفير الخدمة الأمنية الفضلى للمواطنين، وتطوير العمل الوقائي ضد الجريمة للحد منها، وملاحقة مرتكبيها وتسليمهم للعدالة، مؤكدا ضرورة التعامل مع جميع المواطنين بأعلى درجات الاحترام والمسؤولية .

من جانبه اكد اللواء فاضل الحمود اننا في مديرية الامن العام نعمل وفق استراتيجية امنية شاملة (2019-2021) وضعت وفق اسس راعت تطور الجريمة ومكافحتها وتوسيع الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين لتحقيق الرسالة والاهداف التي نسعى للوصول اليها، موكدا ان نشامى الامن العام سيبقون على الدوام الحامين للقانون والمحافظين على الأمن والمتصدين لكل من يحاول المساس بامن الاردنين وكما ارادهم جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم .

مشددا اننا لن نتهاون في واجبنا الرئيس في التصدي للجريمة على اختلاف اشكالها وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم وتحويلهم للقضاء والتصدي لافة المخدرات وملاحقتها وضبطها وتوعية المجتمع من مخاطرها والبناء على ما تحقق من انجازات مرورية من خلال الاستراتيجية المرورية التي تم وضعها وساهمت في انخفاض اعداد الوفيات والاصابات الناتجة عن الحوادث المرورية اضافة الى ترسيخ مبادئ تقديم الخدمة الفضلى للمواطن اينما كان .

واضاف اللواء الحمود ان مديرية الامن العام مستمرة في نهجها التشاركي في العمل ومساندة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وعلى راسها الحكام الاداريين في اداء واجباتهم لتحقيق الغايات المرجوة التي تصب في النهاية لخدمة الوطن والمواطن ورفع عجلة التنمية والحفاظ على المقدرات والمكتسبات الوطنية .

واستمع وزير الداخلية سلامة حماد بحضور مساعدي مدير الأمن العام وقادة الأقاليم ومديري الادارات المعنية إلى إيجاز قدمه العقيد ناصر السويلميين من ادارة التخطيط والتعاون الدولي تناول المهام والواجبات والتطلعات والاحصاءات الجرمية والخطط التي نفذت والمستقبلية منها والتي ستنفذها مديرية الامن العام، والى العديد من الملاحظات المتعلقة بطبيعة العمل وآليات تطويره والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى مدار الساعة.