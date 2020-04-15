حماد: لن نتهاون لضمان أمن الوطن

عمان-الغد- قال وزير الداخليّة سلامة حمّاد مساء الأربعاء، إن أمر الدفاع 8 استجابة لبعض الظواهر التي حدثت أخيراً من القلّة القليلة التي تجاوزت مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف حماد أن نشر المعلومات الكاذبة أو المسيئة والإضرار بحياة الناس، بقصد أو دون قصد، جرم يعاقب عليه القانون.

وتابع، أن الحكّام الإداريّون في مختلف مناطق المملكة جاهزون للتعامل مع أيّ ظواهر تعرّض صحّة المواطنين للخطر، ولا تهاون في ذلك.

وبين وزير الداخلية أن الحريّة مصانة، لكن الإضرار بالناس لا تهاون فيه، وسننفّذ كل ما يطلبه أمن الوطن بأمانة وإخلاص.