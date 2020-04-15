آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

حماد: لن نتهاون لضمان أمن الوطن

منذ 36 دقيقة
وزير الداخلية سلامة حماد

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قال وزير الداخليّة سلامة حمّاد مساء الأربعاء، إن أمر الدفاع 8 استجابة لبعض الظواهر التي حدثت أخيراً من القلّة القليلة التي تجاوزت مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف حماد أن نشر المعلومات الكاذبة أو المسيئة والإضرار بحياة الناس، بقصد أو دون قصد، جرم يعاقب عليه القانون.

وتابع، أن الحكّام الإداريّون في مختلف مناطق المملكة جاهزون للتعامل مع أيّ ظواهر تعرّض صحّة المواطنين للخطر، ولا تهاون في ذلك.

وبين وزير الداخلية أن الحريّة مصانة، لكن الإضرار بالناس لا تهاون فيه، وسننفّذ كل ما يطلبه أمن الوطن بأمانة وإخلاص.

مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء عمر الرزاز

رئيس الوزراء يصدر أمري الدفاع رقمي 7 و 8 (تفاصيل)

منذ 9 دقائق

النعيمي: أمر الدفاع سيتيح للوزارة صلاحيات أوسع فيما يتعلق بـ”التوجيهي”

منذ 16 دقيقة

توق: توحيد الإجراءات بين الجامعات من حيث توزيع العلامات

منذ 19 دقيقة

الملك يوجه الحكومة لإنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج وفقًا لآلية شاملة عاجل

منذ 25 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock