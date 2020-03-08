حماد والتلهوني والحواتمة يتفقدون إجراءات السجون للوقاية من كورونا

عمان- الغد- زار وزير الداخلية سلامة حماد يرافقه وزير العدل بسام التلهوني ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم مركز إصلاح وتأهيل الجويدة للاطلاع على الإجراءات المتخذة للوقاية والحماية من مرض الكورونا داخل مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل حيث استمعوا لإيجاز حول الإجراءات الأولية التي اتخذتها مديرية الأمن العام في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل للوقاية من هذا المرض .

وأكد وزير الداخلية سلامة حماد أن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأردني وان من واجبنا تجاههم المحافظة عليهم ومعاملتهم وفق القوانين والأنظمة طيلة وجودهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير الحماية والوقاية والخدمات المختلفة لهم وبما يتوافق مع القوانين وإستراتيجية الإصلاح والتأهيل القائمة على أنسنة العمل الإصلاحي.

وأشار حماد أن مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد تجمع لعدد كبير من الأشخاص في مكان واحد وهي من الأماكن الواجب التعامل معها بكل جدية بما يتعلق بالوقاية والحماية من مرض الكورونا ويجب حماية نزلائها والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الكفيلة بعدم وصول ذلك المرض إلى داخلها ، مشيرا أننا نقف هنا اليوم لإرسال رسالة واضحة للنزلاء وذويهم وللمجتمع الأردني أننا جادون في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة للحماية من هذا المرض.

ومن جانبه أكد وزير العدل الاستعداد التام والتنسيق مع مديرية الأمن العام والتعاون معهم بكل ما يقوموا به من إجراءات تضمن توفير الحماية والرعاية اللازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من مرض الكورونا، مؤكدا ضرورة العمل كفريق واحد وبالتعاون مع وزارة الصحة لإتمام كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لوقاية مراكز الإصلاح والتأهيل من هذا المرض .

وأكد اللواء الركن حسين الحواتمة أننا باشرنا باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد مرض الكورونا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل حيث جرى توزيع أجهزة قياس الحرارة على كافة مراكز الإصلاح والتأهيل، وسيتم وعلى وجه السرعة توزيع كميات اكبر من تلك الأجهزة بما يضمن فحص كل من يدخل إلى مراكز الإصلاح من نزلاء أو زوار، كما وجرى توزيع كميات إضافية من المعقمات الطبية على كافة المراكز إضافة إلى إعداد برنامج محاضرات توعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية لنشر الوعي بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن ذلك المرض وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

والتقي وزيرا الداخلية والعدل ومدير الأمن العام بمجلس نزلاء مركز إصلاح وتأهيل الجويدة وطمأنوهم على الإجراءات المتخذة للوقاية والحماية من هذا المرض وحرصهم على سلامتهم وتوفير أقصى درجات الحماية لهم طالبين نقل كل ما سمعوه إلى كافة النزلاء داخل المركز، كما واستمعوا من ممثلي النزلاء عن طبيعة ومستوى الخدمات المقدمة لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل.