حماد وحواتمة في البترا لبحث الخطط المستقبلية للسياحة بالمنطقة

الغد– زار وزير الداخلية سلامة حماد يرافقه مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اقليم البترا ، حيث ترأس اجتماعا في مفوضية سلطة اقليم البترا بحضور الدكتور سليمان الفرجات رئيس المفوضية ومحافظ معان ومتصرف لواء البترا وقائد امن اقليم الجنوب ومدير شرطة البترا .

واستمع حماد لايجاز حول الخطط المستقبلية للمفوضية لتطوير واقع المنطقة السياحي والمجتمعي لمنطقة البترا وسبل ايجاد حلول لبعض المعيقات في المنطقة .

واكد وزير الداخلية ان اقليم البترا هو ارث وطني وتراث عالمي ومن اهم الوجهات السياحية العالمية ، ويجب علينا دوما الاعتناء به وتطويره ووضع الخطط المستقبلية للنهوض به، والحفاظ عليه ليعكس الوجه السياحي للاردن بأبهى صورة .

واضاف انه في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها لمواجهة فيروس كورونا لا يجب اغفال المواقع السياحية بل يجب استغلال هذه الاوقات للاهتمام وتطوير تلك المواقع وعلى رأسها البترا لتكون جاهزة لاستقبال السياح في المستقبل القريب .

ومن جانبه اكد اللواء الركن الحواتمة ان مديرية الامن العام وضمن استراتيجياتها الامنية الجديدة بعد عملية الدمج وضعت المواقع السياحية على سلم اولوياتها ووضعت خططا لاعادة الانتشار والحماية لها بالاشتراك بين مكونات المديرية من شرطة ودرك ودفاع مدني بما يخدم السياحة الوطنية ويحقق الامن والنظام في تلك المواقع التي تعتبر ثروة وطنية يجب حمايتها والحفاظ عليها .

والتقى وزير الداخلية عددا من سكان منطقة البترا حيث اوجز لهم الخطط المستقبلية لتطوير منطقة البترا السياحية ، والتي تحتاج من الجميع العمل سويا والتكاتف لتحقيقها بما يعود بالنفع على الاردن اولا وعلى سكان المنطقة ثانيا، خاصة بما يتعلق بتحويل احدى القرى السكنية بعد تامين سكانها بمساكن جديدة قريبة الى قرية سياحية ستعود بالنفع المادي على مالكي العقارات فيها اضافة الى تحسين البيئة السياحية في المنطقة .

ومن جانبه اكد رئيس مفوضية اقليم البترا انه تم وضع كافة الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير البترا والارتقاء بها ، والحفاظ عليها كإرث وطني وأحد اهم المناطق السياحية العالمية .