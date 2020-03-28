حماد يؤكد حرص الحكومة على إيلاء الطلبة العرب كل الرعاية والاهتمام

عمان -الغد- قال وزير الداخلية سلامة حماد انه وبتوجيهات ملكية سامية فان الحكومة تحرص على ايلاء الطلبة العرب الدارسين في الجامعات والمعاهد الاردنية كل الرعاية والاهتمام وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية ومساعدتهم في الحصول على كل ما يحتاجونه وذلك بسبب الظروف التي تمر بها المملكة والعالم والناجمة عن حالة حظر التجول جراء انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير انه تم منح عدد من الطلبة التصاريح اللازمة للتنقل وتامين احتياجاتهم وخاصة الدارسين منهم في الجامعات الاردنية الواقعة في محافظة اربد مبينا انه تم الايعاز لمحافظ اربد لتسهيل وتوفير كل السبل اللازمة امام هؤلاء الطلبة لكي يتمكنوا من التنقل والحصول على كل ما يحتاجونه .

كما بين الوزير ان هذه الاجراءات تم تعميمها ايضا على الحكام الاداريين في مختلف مناطق المملكة لتشمل الجاليات والطلبة الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة.

واجرى الوزير حماد اتصالات هاتفية مع سفراء دول المملكة العربية السعودية والكويت وقطر في عمان اطمأن من خلالها على اوضاع ابناء الجاليات الثلاث المقيمين بين اهلهم واشقائهم في المملكة حيث اشاد السفراء بمستوى الاجراءات النوعية التي اتخذتها المملكة لمكافحة انتشار وباء كورونا واهتمام الحكومة بالاشقاء العرب المقيمين بالاردن.

كما ابدى حماد استعداد وزارة الداخلية وجميع الاجهزة المعنية لتلبية متطلباتهم ومستلزماتهم وكل ما يحتاجونه على وجه السرعة داعيا ابناء الجاليات الشقيقة والصديقة الى مراجعة الحكام الاداريين في المناطق التي يتواجدون فيها وذلك في حال واجهتهم اي مشكلة جراء حظر التجول المفروض في المملكة.