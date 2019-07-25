حماد يبحث والسفير الأندونيسي التعاون الأمني والشرطي

عمان – بحث وزير الداخلية سلامة حماد، لدى لقائه في مكتبه أمس السفير الاندونيسي لدى عمان اندي رحميانتو، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الامنية والشرطية الى جانب بعض الامور المتعلقة بالجالية الاندونيسية في المملكة.

وقال حماد ان علاقات البلدين قديمة ومتينة لاسيما في الجانب الأمني وبناء القدرات ومكافحة الارهاب، مبديا استعداد الوزارة لتكثيف برامج التعاون بين البلدين اضافة الى معالجة اي قضايا تتعلق بالجالية الاندونيسية في المملكة.

من جانبه، قال السفير الاندونيسي ان بلاده تتطلع الى علاقات اكثر “قربا” مع الاردن لا سيما في المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية وزيادة برامج التعاون وتبادل المعلومات والزيارات وبناء القدرات بين البلدين، مؤكدا ضرورة رفع مستوى التنسيق الفعال بين البلدين للحد من انتشار الجريمة ومكافحة التطرف والإرهاب.

من جهة ثانية، استقبل المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة، أمس السفير الإماراتي لدى المملكة أحمد البلوشي، يرافقه الملحق العسكري الإماراتي العقيد الركن الطيار مبارك المنصوري.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين قوات الدرك الأردنية والأجهزة الأمنية والعسكرية في دولة الإمارات، لا سيما في مجالي التدريب وتبادل الخبرات.

وأكد الحواتمة العلاقة الطيبة بين قوات الدرك الأردنية ونظيرتها الإماراتية، مشيراً إلى ضرورة البناء عليها وتعزيز التعاون الأمني الهادف لتعزيز الأمن والاستقرار في البلدين.

من جهته، أشار البلوشي إلى أهمية توطيد العلاقة المتميزة بين قوات الدرك والأجهزة الأمنية والعسكرية في الإمارات، وبما يسهم بتطويرها وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات. -(بترا)