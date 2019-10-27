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حماد يترأس اجتماعاً لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين

منذ دقيقة واحدة

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عمان – الغد- ترأس وزير الداخلية سلامة حماد في مبنى الوزارة اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة اوضاع اللاجئين السوريين الموجودين في مخيمات اللجوء في مختلف مناطق المملكة.

وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من المعنيين، اوضاع اللاجئين السوريين من حيث تقديم الخدمات المثلى لهم والاطمئنان على الاستعدادات المتخذة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء واوضاع المدارس بالمخيمات، اضافة الى موضوع تسهيل اجراءات العودة الطوعية للراغبين منهم الى بلادهم.

واكد الوزير حماد خلال الاجتماع، ضرورة توفير جميع سبل الحياة الكريمة للاجئين السوريين وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم مثمنا مستوى التعاون والتنسيق القائم بين جميع الجهات والاجهزة المعنية بالتعامل مع اللاجئين.

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