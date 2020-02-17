حماد يتسلم دعوة رسمية لزيارة الامارات

عمان- تسلم وزير الداخلية سلامة حماد دعوة موجهة إليه من نائب رئيس مجلس الوزراء / وزير الداخلية الاماراتي سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، للمشاركة في فعاليتي الدورة الأولى للقمة العالمية لأمن المجتمعات، وحفل افتتاح الدورة التاسعة للمعرض الدولي للأمن ودرء المخاطر والمزمع عقدهما في دولة الإمارات العربية منتصف الشهر المقبل.

جاء ذلك لدى استقبال وزير الداخلية في مكتبه اليوم الاثنين، السفير الاماراتي في عمان احمد البلوشي الذي سلمه الدعوة، وبحث معه أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها سيما في المجالات الامنية والشرطية.

واكد وزير الداخلية في بداية اللقاء أن الأردن والامارات يشكلان نموذجا فريدا في ثنائية العمل المشترك والشمولي، وأن ما يجمع البلدين الشقيقين يتخطى العلاقات البينية القائمة بين الدول، مشددا على ضرورة فتح مجالات أوسع للتعاون بينهما.

ونوه الوزير حماد الى أن علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات جاءت ترجمة واقعية للرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين ، حيث شهد البلدان على مر السنين زخما في الزيارات الرسمية المتبادلة لكبار المسؤولين، نتج عنها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤطر لعلاقات راسخة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما تناول اللقاء الاجراءات اللازمة لتيسير سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين عبر ايجاد آليات تدعم الشراكة الاقتصادية والأمنية بينهما اضافة الى السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ولا سيما في مجالات مكافحة الجريمة والارهاب والمخدرات والتي اصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الشعوب العربية.

واشاد حماد بالموقف الاماراتي الداعم للأردن في العديد من المجالات ووقوفه الدائم الى جانب اشقائه الأردنيين في جميع المحافل العربية والاقليمية والدولية.

من جانبه اكد السفير الاماراتي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن ، مشيرا الى ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الأمنية والحكم المحلي وتنظيم زيارات متبادلة لترجمة هذا التعاون على أرض الواقع بما يعزز منظومة العمل الأمني والشرطي.

بترا