حماد يدعو لتسهيل تبادل الخبرات الأمنية مع الإمارات

عمان– قال وزير الداخلية سلامة حماد ان العلاقات الاردنية الاماراتية اكتسبت عمقها ومتانتها من الحرص المشترك لقيادتي البلدين الشقيقين على الارتقاء بها نحو آفاق اكثر تقدما وفتح مجالات اوسع للتعاون والتنسيق في شتى المجالات.

جاء ذلك لدى لقاء الوزير حماد في مبنى الوزارة اليوم الاحد وفدا عسكريا وامنيا اماراتيا برئاسة اللواء مسلم الراشدي.

وبحث اللقاء اوجه التعاون الامني بين البلدين وآلية التنسيق المتبعة بين الاجهزة الامنية الاردنية لمواجهة مختلف التحديات الامنية، اضافة الى احدث البرامج والمشاريع والاساليب التي تنفذها وزارة الداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها في مجال مكافحة الجريمة.

ولفت حماد الى اهمية الشراكة الاردنية الامارتية وضرورة دعمها وتعزيزها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين خاصة في ظل النمو المتسارع من التعاون والتنسيق المشترك الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والخدمية، مشددا على ضرورة تبسيط كل الإجراءات اللازمة لتسهيل تبادل الخبرات الامنية والفنية بين البلدين خاصة المتعلقة بمكافحة الارهاب والتطرف والمخدرات وتجارة السلاح، والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات الامنية والشرطية.

وعرض حماد خلال اللقاء للهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وابرز مهامها واختصاصاتها واستراتيجياتها، وحجم التطور الذي شهدته منذ نشأتها وإعادة هيكلة مديرياتها والوحدات الادارية التابعة لها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة.

كما اشار الى مهام وواجبات الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية وهي الامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، لافتا الى ان قوات الدرك والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من القيادة الهاشمية الحكيمة، تتولى اسناد الاجهزة الامنية في حفظ الامن وتكريس سيادة القانون وخدمة الوطن والمواطن.

بدوره اشاد رئيس الوفد الاماراتي بقدرة الاجهزة الامنية الاردنية على فرض النظام والحفاظ على الاستقرار ومكافحة الجريمة بمختلف انواعها، مبديا رغبة بلاده بتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين ولا سيما في المجالات الامنية الشرطية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

–(بترا)