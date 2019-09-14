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حماد يشكل لجنة تحقيق بعد تجديد جواز سفر مطلوب وهو خارج الأردن

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد – قرر وزير الداخلية سلامة حماد تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وحيثيات تجديد جواز سفر لاحد المطلوبين على خلفية قضايا وهو خارج البلاد.

وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناولت موضوع تجديد جواز سفر لاحد المطلوبين على خلفية قضايا حيث اكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت انه لم يصدر عن وزير الداخلية أية موافقات بهذا الخصوص، تطبيقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تمنع تجديد جوازات السفر للمطلوبين وهم خارج البلاد حفاظا على حقوق الآخرين.

واضافت انه يتم منح المطلوبين وثائق سفر اضطرارية تخولهم العودة الى البلاد فقط ولا تمكنهم من السفر الى اي بلد آخر لغايات تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم فور عودتهم للمملكة.

واكدت الوزارة أن تجديد جواز السفر المشار اليه بالطريقة التي تمت يعد مخالفة صريحة للتعليمات النافذة وسيتم اتخاذ اشد الاجراءات بحق المخالفين.

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