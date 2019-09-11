أخبار محليةالغد الاردني

حماد: الحكومة مستعدة لتذليل العقبات أمام العراقيين

منذ 38 دقيقة
مبنى وزارة الداخلية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الداخلية- (أرشيفية)

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عمان- الغد- التقى وزير الداخلية سلامة حماد في مكتبه اليوم الاربعاء السفيرة العراقية في عمان صفية السهيل بمناسبة قرب انتهاء مهام عملها في المملكة.
واشار وزير الداخلية خلال اللقاء الى عمق العلاقات الاخوية والتاريخية التي تربط البلدين والتي تشهد نموا مستمرا في المجالات كافة لا سيما الامنية منها، داعيا الى ضرورة استثمارها والبناء عليها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
واشار الوزير حماد الى اهمية الشراكة الاردنية العراقية ، وضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيلها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين مبديا استعداد الحكومة لتذليل اي عقبات او معوقات قد تواجه الاشقاء العراقيين اثناء دخولهم الى المملكة واقامتهم فيها وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها. من جانبها اشادت السفيرة العراقية بالمستوى المتطور من العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرص الحكومة الاردنية على تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام بالجالية العراقية المقيمة في عمان وتذليل الصعوبات التي تواجهها في شتى المجالات.

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