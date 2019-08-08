حماد يلتقي السفير البحريني في عمان

عمان– بحث وزير الداخلية سلامة حماد لدى لقائه في مكتبه اليوم الخميس، السفير البحريني في عمان احمد الرويعي سبل تطوير آفاق التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين، سيما في المجالات الامنية والشرطية.

وبحث الجانبان الاجراءات اللازمة لتيسير سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين عبر ايجاد آليات تدعم الشراكة الاقتصادية والامنية بينهما، اضافة الى المسيرة الاصلاحية في المملكتين وآخر المستجدات على الساحتين العربية والاقليمية.

وقال الوزير حماد، ان العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين جاءت انعكاسا طبيعيا لحجم التنسيق والتشاور القائم بين قيادتي البلدين الشقيقين، التي ادت الى بلورة مواقف ثابتة تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وابدى الوزير حماد خلال اللقاء، استعداد الاردن تقديم جميع خبراته وامكاناته في شتى المجالات للأشقاء البحرينيين، معتبرا ان تجاوز التحديات والصعوبات التي تمر بالدول العربية يتطلب فتح مجالات اوسع للتعاون بينهما وتحقيق شراكة فاعلة في اطار العمل العربي المشترك.

من جهته،قال السفير البحريني ان العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين نابعة من التفاهم الكبير حول مختلف التحديات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك الى جانب المواقف الصادقة التي تغذي هذه العلاقات باستمرار والتي تشكل قاعدة متينة لجميع اشكال التعاون بين الاردن والبحرين.

واشار السفير البحريني، الى ان رعاية قيادتي البلدين الشقيقين لهذا الترابط جعلت العلاقات الاردنية البحرينية تحتل مكانا متقدما في العلاقات العربية الامر الذي ادى الى تعظيم الانجازات والمكتسبات التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

واتفق الطرفان على ادامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا التي تهم البلدين الشقيقين. بترا