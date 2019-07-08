حماد ينتزع الذهبية وأبو قاعود يفوز ببرونزية الدوري العالمي بالكراتيه

عمان – الغد – انتزع لاعب المنتخب الوطني للشباب للكراتيه عبدالله حماد، الميدالية الذهبية، وحصد لاعب منتخب الناشئين زكي أبو قاعود، الميدالية البرونزية، في اليوم الختامي من المحطة الثانية من منافسات الدوري العالمي للشباب والتي استضافتها مدينة أوماغ الكرواتية على مدار الأيام الثلاثة الماضية بمشاركة 2700 لاعب ولاعبة يمثلون 73 دولة.

وبهاتين الميداليتين أنهى المنتخب الوطني مشاركته في البطولة برصيد 5 ميداليات من بينها ذهبية واحدة و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية واحدة، ليضيف هذه الميداليات إلى الميداليات التسع التي حققها في المحطة الأولى من البطولة والتي جرت في مدينة ليماسول القبرصية، ويرتفع الرصيد الإجمالي من الميداليات للأردن في هذه البطولة إلى 14 ميدالية “أربع ذهبيات وخمس فضيات وخمس برونزيات”.

ونجح اللاعب عبدالله حماد – الذي شارك في أولمبياد الشباب العام الماضي – في المحافظة على لقبه وانتزع ميداليته الذهبية الثانية على التوالي في بطولة الدوري العالمي، ضمن منافسات فئة الشباب لوزن تحت 61 كغم، حيث تمكن أمس من الفوز في 6 نزالات متتالية وقدم مستوى مميزا.

بدوره كرر اللاعب زكي أبو قاعود إنجازه في المحطة الأولى وانتزع برونزية ثانية له على التوالي ضمن منافسات فئة الناشئين لوزن فوق 70 كغم، حيث فاز أمس في 3 نزالات متتالية وخسر النزال الرابع وانتقل للعب على الميدالية البرونزية والتي حققها بعد فوزين متتاليين.