حماد يوضح المزايا المقدمة لأبناء الأردنيات

عمان – الغد- أوضح وزير الداخلية سلامة حماد ان المزايا والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين تشمل الدراسة في المدارس الحكومية للمرحلتين الاساسية والثانوية ومعاملتهم كالأردنيين، إضافة للتأمين الصحي تبعا لوالداتهم المؤمنات وحق التملك والحصول على رخصة القيادة الخصوصي وذلك وفق القوانين المعتمدة.

واضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الاحد، ان المزايا تشمل كذلك الاستثمار وفق القوانين النافذة واعفاء ابناء الاردنيات من قانون العمل والتسهيلات المتعلقة بمنحهم الإقامات السنوية في البلاد وقبولهم في الجامعات الحكومية حسب النسبة التي يحددها مجلس التعليم العالي وشروط التنافس على المقاعد.

واشار الوزير إلى ان هناك بعض الاصوات التي تقلل من شأن هذه المزايا وحجم فوائدها المتحققة على ابناء الاردنيات والتي تسعى في كثير من الاحيان إلى محاولة استغلال الكثير من المنابر بهدف الحصول على الجنسية الاردنية والتي يخضع منحها والحصول عليها لشروط وقوانين محددة وحسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للدولة.