حمارشة تغادر إلى بريطانيا لدراسة “ماجستير الفيفا” بمنحة من “الآسيوي”

عمان – الغد – تغادر لاعبة المنتخب الوطني للسدات لكرة القدم سابقا، زينة حمارشة، إلى بريطانيا منتصف أيلول (سبتمبر) الحالي، وذلك لدراسة “ماجستير الفيفا” حول العلوم الإنسانية والحقوق وإدارة المباريات والمنظمات اقتصاديا وتسويقيا، بمنحة من الإتحاد الآسيوي وبدعم من الإتحاد الأردني لكرة القدم.

ويعتبر “ماجستير الفيفا” الأول على مستوى القارة الأوروبية والثالث على مستوى العالم من حيث أهميته وقوته، بحسب تصنيف (سبورت بزنس) لإدارة الرياضة، حيث ستقوم حمارشة بدراسة العلوم الإنسانية في جامعة (De Montfort) في بريطانيا، ثم دراسة إدارة الرياضة في جامعة (SDA Bocconi) بإيطاليا، ودراسة الحقوق في جامعة (Université de Neuchâtel) في سويسرا.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الشهادة العليا، من مهارات زينة حمارشة وصقل خبراتها فيما يتعلق بالألعاب الرياضية الفردية والجماعية، ومعرفة آلية العمل وإدارة المنظمات الرياضية وتنظيم البطولات العالمية، حيث قالت في معرض ردها على استفسارات (الغد): “لا يوجد شيء مستحيل، فرغم ضعف امكانياتنا مقارنة بباقي الدول، إلا أن هناك ثقة بالكفاءات المحلية، وسأقوم بتسخير كافة المهارات والخبرات التي سأكتسبها في تطوير المنظومة الرياضية المحلية”.

وتعد زينة حمارشة (25 عاما)، أول أردنية مع نسرين القيسي ستدرس “ماجستير الفيفا”، حيث شغلت منصب مدير فريق المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات ومساعدة مدير بطولة غرب آسيا لكرة السلة، إلى جانب إدارة البطولات وتنظيم دوري بنك الاسكان وبطولة الملك عبدالله، وتنظيم ورشة عن التصوير الفوتوغرافي في مباريات السلة.

كما شغلت حمارشة منصب ضابط ارتباط بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاماً عام 2016 ومدير الملعب المستضيف في بطولة كأس آسيا للسيدات عام 2018، وعملت مع اللجنة الأولمبية في تصفيات الملاكمة المؤهلة لاولمبياد طوكيو.