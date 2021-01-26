حمارشة: مشكلتنا في الوحدات لم تكن فنية أو إدارية

خالد العميري

عمان – أكد لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة ونجم نادي الوحدات، أحمد حمارشة، أن مشكلة الفريق هذا الموسم لم تكن إدارية أو فنية، لافتا الى أنها كانت بسبب جائحة كورونا وإصابات اللاعبين.

وقال حمارشة في حديثه لـ (الغد): “اللجنة الفنية قامت باستقطاب جهاز فني ولاعبين على سوية عالية، لكن توالي الإصابات وضربها لأبرز نجوم الفريق، أثرت بالسلب على درجة التجانس”، مشيرا إلى أن نادي الوحدات فريق كبير وطموحه المركز الأول دائما، لأن المركز الثاني لا يختلف عن المركز الأخير وكلاهما لا يذكره التاريخ.

واستطرد: “لا يمكنني الانتقاص من كون فريق النادي الأهلي كان قويا ومتجانسا، لكن الجميع يعلم أن غياب الجمهور أثر علينا وحتى على مستوى بعض المباريات والفرق التي لعبت ضدنا، لأننا لعبنا جميعا في الموسم الماضي على الجمهور نفسه”.

وأتم حديثه بالقول: “أنظر دائما إلى النصف الممتلئ من الكأس، قضيت عامي الثالث تواليا مع الوحدات وأنا بطبعي أحب الاستقرار، لكنني لاعب محترف وإذا اتيحت لي فرصة للعب في الخارج فإنني لا أمانع، فأينما أجد راحتي وراحة عائلتي سأذهب”. (فاست بريك)