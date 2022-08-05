حماس تؤكد أن الاحتلال من بدأ التصعيد

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم، ان الاحتلال الإسرائيلي من بدأ التصعيد وقصف عدة مواقع في قطاع غزة، وارتكب جريمة جديدة وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عنها.

وقال في تصريح صحفي إن ” المقاومة بكل اذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة ولم يعد ممكناً القبول باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه”.

وأضاف أن ” المقاومة ستدافع عن شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القطاع وبكل ما تملك”.