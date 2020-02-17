حماس تحاول خداع الجنود الإسرائيليين “بصور شابات جذابات”

قال الجيش الاسرائيلي إنه أحبط محاولة من قبل حركة حماس لجمع معلومات استخباراتية من خلال زرع فيروسات في الهواتف المحمولة للجنود الإسرائيليين، وذلك بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر الجيش الإسرائيلي القول إن الحركة استخدمت في سبيل ذلك صورا لشابات إسرائيليات جذابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط هذه المحاولة بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي شين بيت، مشيرا إلى أن هذه ثالث محاولة تقوم بها حماس للقرصنة في أقل من 4 سنوات.

وأوضح أن المرسلين الذين تظاهروا بأنهم نساء شابات زعموا أن “لديهن” مشكلة في السمع أو “أنهن” “مهاجرات جدد لا يتقن العبرية”، وعند حدوث الاتصال كان مرسلو الرسائل يشجعون الجنود على النقر على رابط لتنزيل تطبيق يسمح لهم بتبادل الصور بشكل أسهل، ولدى النقر تدخل فيروسات الى هواتف الجنود مما يمنح حماس سيطرة كاملة على أجهزتهم.

ورفض الجيش الكشف عن عدد الجنود الذين تأثروا بالضبط، ولكنه قال “مئات قليلة” أصيبت هواتفهم المحمولة جراء تلك القرصنة.-(BBC)