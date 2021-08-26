“حماس” تشكر الملك لموافقته على دخول هنية ومشعل للمشاركة بتشييع غوشة

عمان-الغد- شكرت حركة حماس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على موافقته دخول رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، وعدد من قياداتها للمشاركة في تشييع جثمان القيادي السابق في الحركة إبراهيم غوشة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عضو المكتب السياسي لـ”حماس” عزت الرشق، على حسابه في موقع تويتر، مساء الخميس، قال فيها: “كل الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني لموافقته على دخول الأخوة للمشاركة في تشييع الفقيد”.

وقال الرشق: “يصل الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والأخ خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، إلى عمّان يوم غد الجمعة، للمشاركة في تشييع جثمان الأخ الحبيب المجاهد إبراهيم غوشة رحمه الله”.

وتوفي، الخميس، في العاصمة عمّان، المهندس إبراهيم غوشة، أحد أبرز قادة حركة “حماس”، عن عمر ناهز (85 عاما).

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان “غوشة”، الذي شغل عدة مواقع قيادية في حركة “حماس”، وكان أول ناطق رسمي باسم الحركة، عقب صلاة الجمعة ليوم غد، من مسجد الجامعة الأردنية في عمان.