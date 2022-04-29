حماس تشيد بجهود الأردن في خدمة المرابطين والمعتكفين بالأقصى

أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بجهود الأوقاف الأردنية، والدور الذي تؤديه في خدمة المرابطين والمعتكفين بالمسجد الأقصى، بالرغم من التضييقات والملاحقات من سلطات الاحتلال عليهم.

وقال مسؤول مكتب شؤون القدس في “حماس”، هارون ناصر الدين، بتصريح صحفي، إن “إخواننا في الأوقاف الأردنية يعملون جهدهم وحسب استطاعتهم لخدمة المرابطين في الأقصى”، مشيرا إلى أن “هناك عشرات الإبعادات بحق العاملين والحراس التابعين للأوقاف الأردنية، وإصابات بين حراس الأقصى أثناء دفاعهم عن المسجد ووقوفهم بوجه المحتل والمستوطنين”.

وأكد أن “الأوقاف الأردنية نفذت العديد من البرامج الدينية لإحياء الاعتكافات في المسجد الأقصى، والقيام بكل الخدمات المطلوبة في ساحة المسجد وداخله للزوار والمرابطين”.

وأضاف أن “ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، هو محاولة تثبيت التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى”.

وأكد إن “صمود أهلنا في القدس والمرابطين أحبط مخططاتهم إلى الآن”، معبّرا عن أمله بأن يواصل المرابطون دفاعهم عن المسجد الأقصى وإفشال هذه المحاولات”.