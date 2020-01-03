حماس تعزي الإيرانيين بـ”استشهاد” قاسم سليماني

غزة – دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “العربدة والجرائم الأميركية” بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد، محملة الولايات المتحدة مسؤولية “الدماء التي تسيل في المنطقة العربية” .

وعبرت حماس في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه عن “خالص التعزية والمواساة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد اللواء قاسم سليماني (…) الذي كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات”.

كما تقدمت “بالتعزية للشعب العراقي الشقيق باستشهاد عدد من أبنائه جراء الغارة الأميركية الغادرة”.

وأكدت الحركة في بيانها أنها “تدين هذه العربدة والجرائم الأميركية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة خدمة للعدو الصهيوني المجرم”.

وأضافت أن الولايات المتحدة “تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية، خاصة أنها بسلوكها العدواني تؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها”.(أ ف ب)