حماس تلعب بالنار

يديعوت آحرونوت

ايتمار آيخنر وآخرين 30/8/2021

تظاهر بضع مئات من سكان غزة أمس امام الجدار الحدودي في منطقة جباليا في وسط قطاع غزة، اشعلوا النار في اطارات السيارات وألقوا العبوات الناسفة، بينما ردت قوات الجيش الاسرائيلي باطلاق الغاز المسيل للدموع. واعلنت المنظمات الفلسطينية في القطاع عن انها تعتزم تصعيد اعمالها. جاءت المظاهرة أمس بعد أن هاجم سلاح الجو فجرا في القطاع، ردا على اعمال الاخلال بالنظام على الجدار واطلاق بالونين حارقين يوم السبت.

“أغارت طائرات حربية في الليل على موقع عسكري لحماس يستخدم للتدريب وانتاج الوسائل القتالية، كما ضربت فوهة نفق قرب جباليا”، كما جاء عن الناطق العسكري الاسرائيلي. “جاءت الهجمات ردا على اطلاق البالونات الحارقة الى الاراضي الاسرائيلية واعمال عنيفة في قطاع غزة. الجيش سيواصل الرد بالهجمات ضد محاولات من جانب حماس”. هذا وتناول رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي عاد امس من لقاء مع الرئيس الاميركي جو بايدن الهجوم واوضح: “مثلما سبق أن قلت، نحن سنعمل في غزة وفقا لمصالحنا. من ناحيتي العنوان كان وسيبقى حماس”.

وبالنسبة للزيارة الى الولايات المتحدة قال بينيت: “حققنا كل الاهداف التي وضعناها للزيارة بل واكثر من ذلك. اتفقنا مع الاميركيين على عمل استراتيجي مشترك لوقف السباق الايراني نحو النووي، واتخذنا خطوة مهمة في التزود وفي بناء القوة الاسرائيلية. بين الرئيس بايدن وبيني نشأت علاقة مباشرة وشخصية، علاقة تقوم على اساس الثقة”. وفور هبوطه في البلاد سافر بينيت الى بيته في رعنانا، حيث دخل الى الحجر البيتي حتى صباح غد وفقا للمخطط الذي وضعته وزارة الصحة. اما جلسة كابينت الكورونا التي ستنعقد هذا المساء فسيجريها في الزوم وكذا ايضا المداولات الاخيرة قبيل بدء السنة الدراسية والتي ستجرى قبل ذلك في الساعة 13:00. هذه الليلة سيجرى له فحص كورونا وصباح غد سيعود للعمل في مكتبه.