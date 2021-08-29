حماس: سياسات الاحتلال تخلق أجواء التصعيد والانفجار

غزة– حمّلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الاحتلال الإسرائيلي، تداعيات ونتائج تشديد الحصار على قطاع غزة وتصاعد الأزمة الإنسانية لدى سكانها.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، اليوم الأحد، في تصريح، “إن هذه السياسات المتطرفة ستدفع بقوة باتجاه خلق أجواء التصعيد والانفجار”.

وأضاف برهوم ” نحي صمود وثبات شعبنا الفلسطيني والشباب الثائر في وجه الاحتلال والحصار والاستيطان في غزة ونابلس وجنين والقدس والخليل”.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يقبل مطلقاً بسياسات الاحتلال أو المساومة على حقوقه الوطنية، مشددًا على الاستمرار في النضال والكفاح لانتزاع هذه الحقوق.

ودعا برهوم الجميع إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره، لافتاً إلى أن الهدوء أو الاستقرار لن يتحقق ما دام شعبنا يفتقد الحياة الحرة.-(صفا)