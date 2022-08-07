حماس لـ”الغد”: الوضع في غزة حساس وبالغ التعقيد

حمزة دعنا- أكد قيادي في حركة حماس، اليوم الأحد، أن الوضع في قطاع غزة معقد وأن الحركة تتابع مجريات الأحداث بحساسية بالغة.

واكتفى القيادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بالقول في تصريح لـ”الغد”: ” نحن نتابع مع الإخوة بحساسية بالغة ما يجري من أحداث في قطاع غزة والمسجد الأقصى ونعتبر بأن الوضع معقد”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتقاء 31 شهيدا بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 265 شخصا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، فيما وصلت صواريخ المقاومة إلى القدس.

ويأتي هذا التصعيد العدواني بالتزامن مع اقتحام مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.