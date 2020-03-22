حماية الأسرة تؤكد استمرار استقبالها للشكاوى وعملها وفق المعتاد

نادين النمري

عمان – أكدت إدارة حماية الأسرة في منشور لها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تستقبل الشكاوي من خلال أقسامها في جميع محافظات المملكة ومن خلال أرقام هواتفها والموقع الإلكتروني.

وأن ما تم تدواله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الإدارة غير عاملة ولاتستقبل الشكاوي انما هي اشاعات مغلوطه.

وأهابت الادارة بالمواطنين والمقيمين على ارض المملكه بعدم التردد بالاتصال من خلال ارقام الهواتف او من خلال البريد الإلكتروني المبينة بأدناه او عبر هذه الصفحه او من خلال مركز القيادة والسيطرة 911 في حال وجود شكوى.

من جانبها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات في تصريح صحفي ان دور الحماية والرعاية ومكاتب الخدمة في إدارة حماية الاسرة في الأمن العام التابعة للوزارة تواصل وتمارس عملها كالمعتاد.

وأضافت ان مراكز ودور الحماية والرعاية التابعة للوزارة مستعدة لاستقبال اية حالة جديدة بعد وضعها في غرفة حجر صحي مجهزة لهذه الغاية، للتأكد من عدم وجود اعراض لفيروس كورونا لديها قبل دمجها بباقي المنتفعين.

وتابعت في حال مراجعة المنتفعين للمستشفيات والمراكز الصحية، يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية والتعقيم عند عودة المنتفعين، مبينة ان الوزارة عملت على اصدار التصاريح اللازمة لموظفي دور الحماية والرعاية بما يضمن ادامة عملهم وتقديم الخدمات للمنتفعين.

واضافت، ان الوزارة اتخذت سلسلة من الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، منها تعقيم المباني، وخزانات المياه، والمرافق الصحية وادامة المحافظة على النظافة طوال الوقت، ومتابعة اجراءات الصيانة، وتفعيل دور الاطباء والممرضين في دور الايواء، بالإضافة لفحص حرارة المنتفعين قبل الدخول الى دور الايواء، واجراء فحوصات يومية موثقة لهم.

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