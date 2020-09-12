“حماية الأسرة” تحقق بادعاء فتاتين تعرضتا للتعنيف

عمان – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة حماية الأسرة باشرت التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاتين ادعتا فيه بتعرضهما للتعنيف الجسدي والنفسي من قبل شقيقهن.

واكد الناطق الإعلامي أن الفتاتين الآن داخل إدارة حماية الأسرة لمتابعة التحقيق، وعمل الدراسات الاجتماعية لهما، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بحسب معطيات الدراسة الاجتماعية.–(بترا)