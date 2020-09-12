آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“حماية الأسرة” تحقق بادعاء فتاتين تعرضتا للتعنيف

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة حماية الأسرة باشرت التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاتين ادعتا فيه بتعرضهما للتعنيف الجسدي والنفسي من قبل شقيقهن.
واكد الناطق الإعلامي أن الفتاتين الآن داخل إدارة حماية الأسرة لمتابعة التحقيق، وعمل الدراسات الاجتماعية لهما، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بحسب معطيات الدراسة الاجتماعية.–(بترا)

مقالات ذات صلة

“التربية” تحول 7 مدارس للتعلم عن بعد

منذ 3 دقائق

“الأردنية” تنفي التحقيق مع طلبة على خلفية رأيهم في التطبيع

منذ ساعة واحدة

الرزاز يؤكد تقدير الحكومة لجهود فرق التقصي الوبائي والاستعداد لزيادتها

منذ ساعة واحدة

وفاة و 117 إصابة بكورونا منها 113 محلية في الأردن

منذ ساعتين
انتخابات 2020
59 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock