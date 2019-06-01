“حماية البيئة البحرية” تصدر دليلا نوعيا عن المرجان الصلب في الأردن

أحمد الرواشدة

العقبة – أصدرت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية دليل نوعي عن المرجان الصلب في الاردن بعد دراسة دامت اكثر من خمسة سنوات في خليج العقبة على انواع المرجان الصلب.

ويحتوي هذا الدليل حسب مدير الرئيس التنفيذي للجمعية ايهاب عيد على معلومات تفصيلية مرتبطة بخليج العقبة من حيث خصائص الخليج الحيوية والفيزيائية التي ساهمت بتكوين حيود مرجانية هامة وفريدة من نوعها ، مؤكداً ان الدليل يتضمن شرح عن المهددات والفرص المتوفرة على الصعيد التشريعي والمؤسسي والفني لحماية انواع المرجان المهدد بالانقراض في خليج العقبة.

واضاف عيد ان الدليل المكون من 432 صفحة يحتوي كذلك على تفاصيل وشرح عن 157 نوع من انواع المرجان الصلب الذي تم تسجيله خلال فترة الدراسة بين عمق صفر ولغاية 30 متر تحت سطح البحر مع صور عالية الدقة لكافة الانواع لتساهم في رفع الوعي والاهتمام بأهمية حماية هذه الأنواع والبيئة البحرية في العقبة.

ويعتبر هذا الدليل الاول من نوعه في العالم الذي يوفر معلومات تفصيلية حول التنوع الحيوي المرجاني في الاردن وسيدعم كافة الجهود الحكومية في تلبية المتطلبات الدولية للاتفاقيات المصادق عليها ومن اهمها اتفاقية التنوع الحيوي ومتطلبات اهداف التنمية المستدامة.

ويشير عيد ان هذا الانجاز النوعي الكبير تحقق من خلال دعم من الحكومة الألمانية وبالشراكة مع مشروع الاستخدام المستدام لخدمات الانظمة البيئية في الاردن الذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ).