“حماية الصحفيين” يثمن إلغاء المادة 10 من مشروع قانون “النزاهة ومكافحة الفساد”

عمان – الغد – رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بإلغاء مجلس النواب للمادة “10” من مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال حماية الصحفيين ان المادة المقترحة التي تجرم نشر الاخبار الكاذبة باعتبارها من قضايا الفساد كانت ستشكل في حال إقرارها قيدا جديدا على حرية التعبير والاعلام.

واكد ان تجاوب مجلس النواب مع مطالب الإعلاميين والاعلاميات يعد خطوة إيجابية مقدرة.

ودعا “حماية الصحفيين” مجلس النواب الى مراجعة حزمة التشريعات التي تفرض قيودا على عمل الصحافة مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة مع خبراء اعلاميين وقانونيين تقوم بموائمة القوانين مع المعايير الدولية لحرية الاعلام وأفضل الممارسات في العالم.