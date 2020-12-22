“حماية الصحفيين” يطالب مجلس النواب بضمان حرية واستقلالية عمل الإعلاميين

عمان-الغد- طالب مركز حماية وحرية الصحفيين مجلس النواب بضمان عمل الإعلاميين والاعلاميات بحرية واستقلالية.

وقال “حماية الصحفيين” في بيان صادر عنه ان الاختبار المهم لمجلس النواب في بداية عهده ان يصون حرية التعبير وان يتقبل رقابة وسائل الاعلام على أدائه.

واستهجن حماية الصحفيين تعرض الزميل المصور فارس خليفة لضغوط على خلفية التقاطه صور تحت القبة.

ودعا “حماية الصحفيين” رئيس مجلس النواب للتحقيق في هذه الحادثة وإصدار موقف واضح لا يقبل اللبس بالالتزام بحماية حق الإعلاميين بالعمل بحرية دون قيود او ضغوط.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع فيديو توثق مشادة كلامية بين احد النواب ومجموعة من المصورين والصحفيين.