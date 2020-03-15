“حماية الطبيعة” تعلق استقبال الزوار في المحميات وتعقم كافة مواقعها

عمان- الغد – أعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عن وقف استقبال الزوار وتعليق الحجوزات في المحميات التابعة لها او في اي من مرافقها اعتبارا من اليوم ولمدة اسبوع حتى صباح الأحد القادم الموافق 22 أذار وذلك امتثالا لقرار مجلس الوزراء كإجراء احترازي لاحتواء فيروس كورونا.

كما وأعلنت الجمعية أنها بدأت بإجراءات تعقيم كافة المواقع والمخيمات التي تستقبل الزوار بالإضافة لأماكن المبيت في المحميات وذلك كإجراء احترازي، فيما أعلنت الجمعية عن وقف نشاطاتها ومؤتمراتها العلمية وورش العمل ووقف اصدار رخص الصيد لمدة اسبوعين، وذلك ضمن الجهود الوطنية التي تبذلها كافة المؤسسات للحد من التجمعات التي قد تؤدي لزيادة احتمال انتشار “الكورونا”.

وبينت الجمعية انها تعتبر صحة وسلامة موظفيها وزوارها اولوية قصوى وإنها اتخذت مجموعة تدابير وإجراءات وقائية في سياق احترازي للحفاظ على صحة وسلامة الجميع مع ضمان سير العمل ومن ضمن هذه الإجراءات السماح لمن لا تتعارض طبيعة مهامهم بممارسة أعمالهم من المنزل حرصا على صحة وسلامة الإنسان.

وثمنت الجمعية في بيان لها الجهود المبذولة التي قامت بها الحكومة لاحتواء المرض ومنع انتشاره.

وأكدت الجمعية انها ستقوم بعمل كافة الإجراءات التي تضمن سلامة موظفيها بالإضافة الى مهامها في الحفاظ على الطبيعة والتنوع الحيوي والحياة البرية كما انها ستطلع الجميع على اي مستجدات تطرأ على أوقات استقبال الزوار في حال صدرت تعليمات جديدة من قبل مجلس الوزراء.